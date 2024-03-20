«Второй период был худшим для нас за всё время». Лавиолетт — о поражении от «Виннипега»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал домашнее поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Виннипег Джетс» (2:4).

«Я считаю, первый и третий периоды мы провели хорошо. Второй же был возможно худшим для нас за всё время. Они создали больше моментов чем мы. Это был несодержательный период, мы были немного безразличными», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» остались с 94 очками, однако продолжают лидировать в турнирной таблице Столичного дивизиона, опережая на два балла «Каролину Харрикейнз». В следующем матче «синерубашечники» 22 марта сыграют на выезде с «Бостон Брюинз».

Напомним, регулярный чемпионат завершается в середине апреля.