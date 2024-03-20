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«Второй период был худшим для нас за всё время». Лавиолетт — о поражении от «Виннипега»

«Второй период был худшим для нас за всё время». Лавиолетт — о поражении от «Виннипега»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал домашнее поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Виннипег Джетс» (2:4).

«Я считаю, первый и третий периоды мы провели хорошо. Второй же был возможно худшим для нас за всё время. Они создали больше моментов чем мы. Это был несодержательный период, мы были немного безразличными», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» остались с 94 очками, однако продолжают лидировать в турнирной таблице Столичного дивизиона, опережая на два балла «Каролину Харрикейнз». В следующем матче «синерубашечники» 22 марта сыграют на выезде с «Бостон Брюинз».

Напомним, регулярный чемпионат завершается в середине апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Иафалло, Шмидт) – 24:04     1:1 Веннберг (Лафреньер, Рослович) – 29:30 (pp)     1:2 Коннор (Монахан, Тоффоли) – 32:18 (pp)     1:3 Шайфли – 37:55     2:3 Лафреньер (Фокс, Трочек) – 58:06     2:4 Шайфли (Моррисси, Монахан) – 59:51    
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