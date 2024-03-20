«Второй период был худшим для нас за всё время». Лавиолетт — о поражении от «Виннипега»
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал домашнее поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Виннипег Джетс» (2:4).
«Я считаю, первый и третий периоды мы провели хорошо. Второй же был возможно худшим для нас за всё время. Они создали больше моментов чем мы. Это был несодержательный период, мы были немного безразличными», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
«Рейнджерс» остались с 94 очками, однако продолжают лидировать в турнирной таблице Столичного дивизиона, опережая на два балла «Каролину Харрикейнз». В следующем матче «синерубашечники» 22 марта сыграют на выезде с «Бостон Брюинз».
Напомним, регулярный чемпионат завершается в середине апреля.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Иафалло, Шмидт) – 24:04 1:1 Веннберг (Лафреньер, Рослович) – 29:30 (pp) 1:2 Коннор (Монахан, Тоффоли) – 32:18 (pp) 1:3 Шайфли – 37:55 2:3 Лафреньер (Фокс, Трочек) – 58:06 2:4 Шайфли (Моррисси, Монахан) – 59:51
Материалы по теме
Комментарии
- 20 марта 2024
-
07:07
-
06:44
-
06:36
-
06:22
-
06:10
-
05:53
-
05:37
-
05:35
-
05:19
-
04:40
-
04:38
-
03:49
- 19 марта 2024
-
23:59
-
23:45
-
23:33
-
23:28
-
23:18
-
23:13
-
23:05
-
23:00
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:33
-
22:30
-
22:25
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:40
-
21:31
-
21:24
-
21:12