«Нельзя просто врезаться во вратаря. Когда летишь на такой скорости…» Эберт — о Грицюке

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт после победного матча со СКА (3:1) в рамках серии второго раунда плей-офф высказался о действиях нападающего армейцев Арсения Грицюка, который вторую встречу подряд врезается в голкипера клуба из Екатеринбурга Евгения Аликина.



«Была ли блокировка вратаря Грицюком в первом и втором матчах? В первом точно. Да и сегодня тоже. Когда летишь на такой скорости к воротам, должен понимать, что там находится голкипер. Нельзя просто врезаться в него. Судьи вынесли решение, надо это принять», — сказал Эберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в серии ведёт «Автомобилист» со счётом 2-0. Третий матч противостояния пройдёт 21 марта в Екатеринбурге.