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Чемпион мира оценил решение «Салавата Юлаева» продолжить отношения с Виктором Козловым

Чемпион мира оценил решение «Салавата Юлаева» продолжить отношения с Виктором Козловым
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Салавата Юлаева» Алексей Терещенко оценил решение уфимского клуба продолжить работу с главным тренером Виктором Козловым. Напомним, «Салават Юлаев» второй год подряд вылетает в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Салават» собирается продолжить взаимоотношения с Виктором Козловым, как оценю это решение? Я думаю, положительно. Как видите, неплохо работал в Уфе. Опять же, какие помощники, кто будет, — это тоже очень влияет, от этого многое зависит. Дай бог, чтобы у него всё сложилось и получилось», — сказал Терещенко корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции.

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