Защитник «Спартака»: делаем из вратаря «Металлурга» Доминика Гашека

Защитник «Спартака» Даниил Орлов прокомментировал минимальное поражение от «Металлурга» (0:1, 0-2) в серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Хоккей-то давно уже придуман. Кто забьёт больше, тот и победит. Забил „Металлург“, поэтому они и победили. Илья Набоков вратарь хороший, но мы бросаем в него. Делаем из вратаря „Металлурга“ Доминика Гашека. Думаю, голы дело времени, в следующем матче будет лучше. С Магнитогорском всегда не всё получается. У них вязкая команда, строятся оковы в средней зоне. Не сказал бы, что они играют в суперкреативный хоккей. Работа этот креатив превышает. Мы же упор делаем на атаку, и где-то нам не хватает в обороне», — приводит слова Орлова «РИА Новости Спорт».

Вчера, 19 марта, «Спартак» проиграл с минимальным счётом 0:1. За два первых матча серии «Спартак» не смог забросить ни одной шайбы. Напомним, первый матч противостояния завершился сухой победой магнитогорцев со счётом 4:0. В обеих встречах ворота «Металлурга» защищал голкипер Илья Набоков.