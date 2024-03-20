Макдэвид сравнялся с Яромиром Ягром по очкам в овертайме за карьеру в НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в овертайме на гол Леона Драйзайтля. Таким образом, канадский форвард набрал своё 35-е очко в овертаймах и вышел на восьмое место в истории НХЛ, сравнявшись с Яромиром Ягром и защитником «Питтсбург Пингвинз» Эриком Карлссоном. Рекордсменом по данному показателю является Сидни Кросби (43), вторую/третью строчку делят Евгений Малкин и Александр Овечкин (40).

Макдэвид занимает третье место в бомбардирской гонке нынешнего сезона. «Эдмонтон» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.