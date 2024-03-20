Квартальнов — о минском «Динамо»: мы не должны топтаться на одном месте. Меня это бесит!

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов заявил, что хотел бы продолжить работу в белорусском клубе. Специалист провёл первый сезон у руля минчан, завершив регулярный чемпионат КХЛ на восьмом месте в таблице Западной конференции лиги.

«Хотел бы я остаться работать в Минске? Конечно. Здесь много плюсов, но то, что я сказал – мы не должны топтаться на одном месте. Меня это бесит! Мы должны идти вперёд, но все вместе. Команда однозначно будет сильнее, у меня вопросов не возникает. Нужно двигаться поступательно, все вместе. Это довольно сложно.

Чтобы идти дальше, нам нужно очень много сделать, и для этого есть все ресурсы. Задачи нужно выполнять. Я, к сожалению, обещал, что мы пройдём во второй раунд, и не выполнил её. Могу назвать много причин, но не буду сейчас этого делать», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

В первом раунде плей-офф минское «Динамо» уступило московским одноклубникам со счётом 2-4 в серии. Ранее генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий заявил, что решение о продлении контракта со специалистом будет принято после собрания.