Кудашов: идёт особенная серия. Ни у одной команды нет преимущества, а счёт 0-3

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Трактором» (2:3). Теперь бело-голубые уступают в серии со счётом 0-3.

«Идёт особенная серия, ни у одной команды нет преимущества, а счёт 0-3. Ищем пути, как эту ситуацию поменять, потому что, как и в прошлом матче, совершаем такие лёгкие ошибки, а забиваем чрезвычайно тяжело. То же самое касается нашей игры в атаке именно с шайбой. Не заставляем соперника удаляться. Вот что меня напрягает. При том, что нельзя сказать, что «Трактор» — это такая команда, которая не позволяет нам этого делать. Нет. Мы владеем шайбой, но не происходит обострения, которое или привело бы к удалениям, или к созданию более опасного момента. Своими словами, нападающие плохо берут инициативу на себя, когда владеют шайбой. Поэтому есть компоненты, которые однозначно мы не выполняем, и их надо улучшать.

Насколько я доволен действиями пары Миронов – Ожиганов? Ой, вы знаете, если мы сейчас будем разговаривать по игрокам… Серия проигрывается, и проигрывается 0-3, поэтому претензии несть всегда и ко всем – и к игрокам, и к тренерскому штабу. Мы не разделяем друг друга – вратари, защитники, форварды. И я в ни в коем случае не буду обсуждать, осуждать и обвинять сейчас кого-то, потому что плей-офф – это про команду.

Могу ли я их развести по разным парам? У нас семь защитников, которые играют по кругу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.