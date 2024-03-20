Давиду Пастрняку бросили с трибун костюм медведя после хет-трика в ворота «Оттавы»

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк оформил свой 17-й хет-трик в карьере в ворота «Оттавы» (6:2). Болельщики «Брюинз» традиционно забросали лёд кепками, но среди них оказалась шуба медведя.

Пастрняк забрал шубу со льда и сделал с ней фотографию в раздевалке. В беседе с журналистами форвард назвал костюм «красивым и удобным».

Фото: ХК «Бостон»

ВИДЕО

В текущем сезоне 27-летний чешский нападающий провёл 70 матчей, в которых набрал 99 очков — забросил 44 шайбы и отдал 55 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Пастрняка 662 матча, в которых нападающий набрал 716 очков — забросил 345 шайб и отдал 371 результативную передачу.

«Сенаторз» стали 12-й франшизой, против которой чех отмечался хет-триком за свою карьеру в НХЛ. По этому показателю Пастрняк вышел на первое место в истории «Брюинз», сравнявшись с Филом Эспозито и Кэмом Нили.