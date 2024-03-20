Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 20 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

20 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 прошли две встречи.

В Кургане местное «Зауралье» обыграло «Нефтяник» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ и сократило оставание в серии 2-3. Шестой матч противостояния пройдёт в Альметьевске 23 марта.

В Ханты-Мансийске «Югра» с минимальным счётом обыграла «Химик» 1:0 и повела в четвертьфинальной серии со счётом 3-2.

В МХЛ состоялось два матча серий 1/4 финала плей-офф.

В Ярославле «Алмаз» сравнял счёт в противостоянии с «Локо» 1-1. Гости стали победителями второго матча серии со счётом 3:2.

В Санкт-Петербурге местный «СКА-1946» уверенно обыграл МХК «Спартак» 6:2 и повёл в серии со счётом 2-0. Матч запомнился массовой дракой в третьем периоде.