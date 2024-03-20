Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 20 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова
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20 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 прошли две встречи.
В Кургане местное «Зауралье» обыграло «Нефтяник» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ и сократило оставание в серии 2-3. Шестой матч противостояния пройдёт в Альметьевске 23 марта.
ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 марта 2024, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
4 : 2
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Богданов (Шиафотдинов, Гавриленко) – 12:29 (4x4) 1:1 Емец (Мокин) – 19:37 (5x4) 2:1 Чемерикин (Гавриленко, Чуфаров) – 22:43 (5x5) 3:1 Тютнев (Глебов, Бойчук) – 24:47 (5x4) 4:1 Тютнев (Пищальников, Голоднюк) – 35:14 (5x5) 4:2 Терехов – 42:37 (4x4)
В Ханты-Мансийске «Югра» с минимальным счётом обыграла «Химик» 1:0 и повела в четвертьфинальной серии со счётом 3-2.
ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
1 : 0
Химик В
Воскресенск
1:0 Мисников (Савчик, Аляев) – 34:38 (5x5)
В МХЛ состоялось два матча серий 1/4 финала плей-офф.
В Ярославле «Алмаз» сравнял счёт в противостоянии с «Локо» 1-1. Гости стали победителями второго матча серии со счётом 3:2.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
20 марта 2024, среда. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
2 : 3
Алмаз
Череповец
1:0 Лутцев (Конов, Сурин) – 10:47 (5x5) 1:1 Ильин (Муханов) – 15:00 (5x5) 1:2 Никитин (Пестерев, Ильин) – 16:44 (5x4) 2:2 Зилев (Ябелов) – 25:28 (5x5) 2:3 Никитин – 26:46 (5x5)
В Санкт-Петербурге местный «СКА-1946» уверенно обыграл МХК «Спартак» 6:2 и повёл в серии со счётом 2-0. Матч запомнился массовой дракой в третьем периоде.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
20 марта 2024, среда. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
МХК Спартак
Москва
1:0 Лазутин (Демидов, Егоров) – 02:37 (5x5) 2:0 Короткий (Нугманов, Калинин) – 07:42 (5x5) 3:0 Демидов (Лазутин, Егоров) – 08:28 (5x5) 4:0 Синяткин (Кабат, Герасимюк) – 16:34 (4x5) 5:0 Нугманов (Демидов) – 21:33 (5x5) 5:1 Гаврилов (Трофимчук, Овчинников) – 26:15 (5x5) 6:1 Осипов – 49:40 (5x5) 6:2 Трофимчук (Яриков, Храпов) – 51:44 (5x4)
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