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Фарм-клуб «Сан-Хосе» подписал пробный контракт с Алиу, ставшим жертвой расизма

Фарм-клуб «Сан-Хосе» подписал пробный контракт с Алиу, ставшим жертвой расизма
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир сообщил о подписании пробного контракта с Акимом Алиу на оставшуюся часть сезона. Форвард будет выступать в фарм-клубе «Шаркс» в АХЛ. Последний раз Алиу играл на профессиональном уровне в 2020 году в Чехии и с тех пор пережил годы операций и реабилитации.

«Мы хотели дать ему возможность показать, на что он способен», — цитирует Грира пресс-служба клуба.

Аким Алиу родился в Нигерии. Его мать — украинка. До семи лет будущий хоккеист жил на Украине, после чего перебрался с семьёй в Канаду. Алиу известен выступлениями за «Калгари Флэймз» в НХЛ и за «Амур» в КХЛ.

Напомним, в ноябре 2019 года форвард Аким Алиу обвинил Питерса в расистских высказываниях в свой адрес. По его словам, инциденты происходили 10 лет назад, когда игрок и тренер пересеклись в клубе АХЛ «Рокфорд». Питерс покинул пост тренера «Калгари Флэймз» на фоне скандала с расистскими высказываниями, а в 2020 году возглавил «Автомобилист».

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