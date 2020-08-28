НХЛ прогнулась под лицемерных лжецов и спекулянтов. Остановка плей-офф – это абсурд

2020 год действительно получается очень странным и тяжёлым. И причина уже давно не в пандемии коронавируса. Просто люди по всему миру начали массово и очень агрессивно сходить с ума. А амбассадором этого безумия и вакханалий выступают США.

Летом в Америке обострилась тема расизма. Обострилась настолько, что убийство полицейскими одного темнокожего вызвало погромы и беспорядки по всей стране, хотя вряд ли кто-то из сумасшедших протестующих мог рассказать о связи между разбитыми витринами и сваленными памятниками и борьбой за справедливость. Но реакция на эти тупые акты вандализма со стороны властей была именно такой, какой добивались, – белое население встало на колени перед чёрным и стало просить прощения за годы угнетения и рабства, к которым современные люди не имеют никакого отношения. И почему-то мало кому приходило в голову, что клоунская акция BLM и выделение темнокожих людей из числа других – это проявление обратного расизма. Но, видимо, ничего страшного, что жизни чёрных стали на какое-то время важнее других.

«Людей в Америке избивают и разгоняют газом!» Что говорят хоккеисты о беспорядках в США Остон Мэттьюс почти процитировал Виктора Цоя, Эвандер Кейн призвал высказаться Кросби. А Илья Брызгалов телевизор не смотрит.

Сейчас, в конце августа, Америку накрыла вторая волна беспорядков и недовольств. Повод тот же – белые полицейские стреляли в чёрного жителя. И снова та же картинка – погромы, протесты, уличные столкновения, и тошнотворно-толерантная общественная реакция. Пустые, чеканные слова, которые в США как будто выходят из одной методички. «Нам нужно стать лучше», «пришло время объединится», «нужны перемены», «необходимо действовать» — болтология от политиков, общественных деятелей и других людей, к чьему мнению прислушиваются. Пока безумцы, упоённые анархическими порывами, в экстазе громят витрины магазинов и нападают на дома ни в чём не повинных людей, спикеры сотрясают воздух бессмысленными штампами о равенстве и братстве.

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По большому счёту, нас не должны волновать внутренние проблемы США. К тому же очевидно, что они не про борьбу за права людей, а про политику. Из безумной толпы протестующих лишь малая доля действительно сочувствует «угнетённым» темнокожим, а все остальные – это ведомое стадо. Осенью этого года в США состоятся выборы президента, и демократическая партия делает всё, чтобы свалить республиканца Дональда Трампа. А борьба с расовой несправедливостью – это отличный инструмент влияния на общественное мнение. Демократы, подстрекая и поощряя протесты, по сути, покупают голоса у всего чернокожего населения Штатов, а также у тех неравнодушных, у кого на глаза наворачиваются слёзы праведного гнева при каждом свежем примере «расизма». А таких людей в свободной, толерантной, равноправной и предавшей здравый смысл Америке сейчас очень много.

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.

Ну, это ладно. Может быть, пример США образумит некоторых желающих устроить цветную революцию в России или Беларуси. Наглядно покажет, что бывает, когда народу дают слишком много власти и свободы. Митинги, погромы, беспредел на улицах по любому поводу – нужно ли это кому-то в нашей стране? Впрочем, это совсем другая тема.

Что же касается Америки и нашей профильной повестки дня, то самое мерзкое то, что вся эта политизированная гадость не просто проникает в спорт, а диктует ему свои правила игры. И приводит к, наверное, самому глупому бойкоту и приостановке соревнований, которые только можно выдумать.

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Вряд ли кто-то может объяснить, какая связь между стрельбой в штате Висконсин и отменой баскетбольных, бейсбольных, хоккейных матчей. Что это вообще за бред? Как несыгранное вовремя соревнование поможет в борьбе с расизмом? Почему бойкот стал единственно правильной реакцией на эти события?

У спортсменов что, мало способов, чтобы выразить своё мнение по поводу этой ситуации? Напишите в «Твиттер», наденьте траурную повязку, не отмечайте голы, не улыбайтесь, встаньте на колено во время гимна. Но будьте любезны выполнять свою работу, за которые вы получаете немаленькие деньги! Если же так хочется бойкотировать матчи, то делайте это в частном порядке, не заставляя других вставать на вашу сторону. Почему-то в этом вопросе хвалёный американский плюрализм себя не обнаруживает.

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Профессиональные лиги тоже могут сделать достаточно, чтобы обратить внимание на проблему расизма. Обклеить все арены плакатами с BLM, выпустить кучу трогательных пресс-релизов, обязать клубы сделать какие-то соответствующие наклейки на формы, организовать выступление нескольких пустословных спикеров перед матчами. Вариантов масса, но НБА, МЛБ, а теперь и НХЛ приостанавливают турниры, погружаясь в этот театр политизированного абсурда.

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И особенно обидно за хоккей. По нескольким причинам. Во-первых, НХЛ сейчас прогибается так, как не прогибалась никогда. Сильнейшая лига мира, независимая и самостоятельная организация, ранее не считавшая нужным считаться с какими-либо требованиями и идти с кем бы то ни было на компромисс, сейчас трусливо задушила все свои принципы. Вспомните, как НХЛ с позиции силы разговаривает с ИИХФ, с МОК, с той же КХЛ. Вспомните, как НХЛ убивает международный хоккей высокого уровня, не желая терять ни цента во время пауз на Олимпиаду. Вспомните, как жёстко НХЛ общается с профсоюзом игроков, обсуждая детали нового коллективного соглашения. Мы привыкли, что НХЛ – это чётко выстроенный бизнес, в котором при принятии решений руководствуются только практической выгодой. Так какого же чёрта эти бизнесмены сейчас останавливают турнир на пару дней, теряя деньги? Где их принципиальность? И неужели усилия, приложенные лигой для безопасного рестарта сезона, стоят того, чтобы из-за политической, не имеющей никакого отношения к НХЛ ситуации сейчас останавливать плей-офф? Цирк, просто цирк.

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Во-вторых, обидно из-за того, кто именно заставляет прогибаться НХЛ. Темнокожие хоккеисты, коих в лиге абсолютное меньшинство. Они открыто спекулируют, лицемерят и лгут, примеряя образ жертвы, и хотят привлечь к себе внимание (в том числе финансовое) совсем не по спортивному принципу. Посмотрите, кто публично призывал НХЛ к бойкоту. Бездарный хоккеист Аким Алиу, оправдывающий свою безликую карьеру расовой несправедливостью. Кстати, недоказанной. Но что сделал Алиу для признания, кроме того, что родился темнокожим? Ничего, зато сейчас он продолжает подниматься на этом дешёвом хайпе.

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Или Эвандер Кейн. Его «Сан-Хосе» вообще не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, так какое же право он имеет сейчас критиковать НХЛ за отсутствие реакции? Этот парень давно в отпуске, и он может сколько угодно ходить на митинги и даже участвовать в беспорядках, но при чём здесь плей-офф, в который он не сумел вывести свою команду? Да и вообще забавно, когда человек, получающий в год $ 7 млн, говорит о каких-то притеснениях. Если же его так волнуют проблемы угнетённого и бедного чернокожего населения, то не логичнее ли самому помогать этим людям финансово, стараться делать их жизнь лучше, а не призывать к демаршу целую организацию? Но что-то ничего не слышно о пожертвованиях и взносах от болтливого форварда «Шаркс».

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На этой «горячей» теме активизировались и другие «униженные и оскорблённые» миллионеры. Мэтт Дамба, Райан Ривз в числе первых поддержали бойкот, а НХЛ просто не могла не прислушаться к их словам. Потому что если бы лига продолжила плей-офф после всех этих выступлений, то вызвала бы ещё больший гнев на себя и сильно испортила свой имидж. А это для НХЛ будет пострашнее, чем потеря денег. И я уже не удивлюсь, если лига в ближайшее время согласится удовлетворить откровенно хамские требования Альянса хоккейного разнообразия. В коленопреклонении в угоду сомнительным ценностям современного мира можно зайти далеко.

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В Америке сейчас удивительное время. Чернокожее население, среди которого больше всех криминальных личностей и безработных, заявляет о своих якобы угнетённых исторически правах, требует привилегий и поблажек, в открытую занимаясь обратным расизмом. А темнокожие спортсмены-миллионеры, катающиеся в США как сыр в масле, радостно подхватывают эту тему, лицемерно используя её для привлечения внимания. При этом у белых спортсменов закрыты рты для собственного мнения, и от них ждут лишь поддержки этого безумия. И не дай бог кому-то из них публично высказаться о том, что бойкот соревнований – это редкостная чушь. Клеймо расиста будет обеспечено, а карьера в НХЛ – закончена. Принцип свободы слова здесь точно не сработает.

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За всем этим стоит большая политика, но страдает, увы, спорт, и теперь окончательно разрушен постулат о том, что одно не смешивается с другим. Сейчас пауза в НХЛ (да и в других лигах) продлится всего два дня, ничего страшного не случится. Но что будет дальше? К чему приведёт ту же НХЛ такая отзывчивость на все глобальные, иногда выдуманные или гиперболизированные проблемы Америки? Может быть, лиге стоит обязать уже сейчас иметь в команде как минимум по одному чернокожему хоккеисту? А через пару лет – целую пятёрку, вне зависимости от их уровня игры. Абсурд, но такими темпами до него не очень далеко.

А потом подтянутся со своими ущёмлёнными правами представители ЛГБТ-сообществ. Клубы НХЛ уже заигрывают с ними, раскрашивая на целый месяц свои логотипы в соцсетях в радужные цвета. Тенденция может получиться печальной для самого мужского вида спорта.

Грустно, что в НХЛ, да и во всём американском спорте никто сейчас не задумается о векторе развития. Там считают, что всё делают правильно, носясь как с писаной торбой с правами и свободами всех агрессивных меньшинств. Но за этими толерантными реверансами ведь можно потерять самую суть спорта. Как действа, которому нет дела ни до политики, ни до расовых, гендерных, ориентационных и каких-либо ещё различий между людьми. Это всё должно оставаться за пределами ледовой площадки и уж точно не приводить к безумным отменам матчей плей-офф на ровном месте.

НХЛ, давай просто играть в хоккей!