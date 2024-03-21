Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Миронов отреагировал на установление им великого рекорда в московском «Динамо»

Андрей Миронов отреагировал на установление им великого рекорда в московском «Динамо»
Комментарии

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов оценил установление клубного рекорда бело-голубых по количеству проведённых матчей в чемпионатах страны.

«Мой рекорд? Для меня это большая честь — «Динамо» меня воспитало из детской школы. Я здесь с пяти лет, это мой родной клуб, и он дал мне дорогу в большой спорт. Хочется сказать огромное спасибо своим партнёрам, с которыми я все эти годы играл и играю в данный момент.

Нельзя не отметить и болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении всего этого пути. Большое спасибо всем тренерам и руководству, с которыми мне приходилось работать, включая детскую и молодёжную школы», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Андрей Миронов установил новый рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android