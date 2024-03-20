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«Он чувствует, что настало его время». Карбери — об игре Овечкина во 2-й половине сезона

«Он чувствует, что настало его время». Карбери — об игре Овечкина во 2-й половине сезона
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил прогресс в игре капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина во второй половине сезона НХЛ.

«После перерыва на Матч звёзд кажется, что уровень его вовлечённости в игру повысился, он чувствует, что сейчас проходят самые важные игры года. Он стал более конкурентоспособен, повысил внимание к деталям при игре без шайбы, усилил своё влияние на скамейке и в раздевалке, пытаясь заставить ребят делать правильные вещи и выигрывать матчи.

Он проходил через это долгое время, уже 19 лет, и он знает, что сейчас настало его время блистать и выводить свою игру на высокий уровень, а также и всю команду в качестве нашего капитана.

Его игра в большинстве улучшилась? Шайбы стали залетать в ворота. Он проделал действительно хорошую работу по игре в большинстве. Мы внесли некоторые изменения, чтобы он стал перемещаться немного чаще», — цитирует Карбери RMNB.

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина 64 матча, в которых Овечкин забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу.

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