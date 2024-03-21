Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 20 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Сегодня, 10 марта, состоялись две встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Челябинске и Ярославле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч и счётом в сериях на данный момент.

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 между челябинским «Трактором» и столичным «Динамо». Победу в упорном матче одержал «Трактор» со счётом 3:2. Теперь счёт в серии стал 3-0 в пользу челябинцев.

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Победу в упорном матче в овертайме одержали омичи со счётом 2:1 и размочили счёт в серии 1-2.