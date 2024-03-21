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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 20 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 20 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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Сегодня, 10 марта, состоялись две встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Челябинске и Ярославле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч и счётом в сериях на данный момент.

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 между челябинским «Трактором» и столичным «Динамо». Победу в упорном матче одержал «Трактор» со счётом 3:2. Теперь счёт в серии стал 3-0 в пользу челябинцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев) – 15:19 (5x5)     1:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 22:20 (5x5)     2:1 Дер-Аргучинцев (Яруллин, Бурдасов) – 25:48 (5x4)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Менелл) – 31:51 (4x4)     3:2 Котляревский – 45:23 (5x5)    

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Победу в упорном матче в овертайме одержали омичи со счётом 2:1 и размочили счёт в серии 1-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Жафяров) – 09:42 (5x4)     1:1 Никулин (Рафиков, Алексеев) – 17:45 (5x4)     1:2 Буше (Спунер, Чистяков) – 62:20 (5x5)    
Расписание плей-офф КХЛ
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