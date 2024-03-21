Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкину осталось оформить 18 дублей, чтобы сравняться с Гретцки по этому показателю в НХЛ

Овечкину осталось оформить 18 дублей, чтобы сравняться с Гретцки по этому показателю в НХЛ
Александр Овечкин
Комментарии

Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

За «Вашингтон» одним голом отметился Коннор Макмайкл и дважды ворота соперника поразил российский нападающий Александр Овечкин. Как сообщает пресс-служба НХЛ, забросить две или более шайб за одну встречу ему удалось в 171-м матче за карьеру в рамках регулярок.

По дублям 38-летний форвард занимает второе место в истории НХЛ. Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189). Таким образом Овечкину осталось сделать 18 дублей, чтобы сравняться с Гретцки по этому показателю в НХЛ.

Материалы по теме
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд, догнав ещё одну легенду НХЛ
Видео
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд, догнав ещё одну легенду НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android