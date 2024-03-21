Овечкину осталось оформить 18 дублей, чтобы сравняться с Гретцки по этому показателю в НХЛ

Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

За «Вашингтон» одним голом отметился Коннор Макмайкл и дважды ворота соперника поразил российский нападающий Александр Овечкин. Как сообщает пресс-служба НХЛ, забросить две или более шайб за одну встречу ему удалось в 171-м матче за карьеру в рамках регулярок.

По дублям 38-летний форвард занимает второе место в истории НХЛ. Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189). Таким образом Овечкину осталось сделать 18 дублей, чтобы сравняться с Гретцки по этому показателю в НХЛ.