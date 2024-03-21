У Мэттьюса 16 матчей с 2+ шайбами в нынешнем сезоне. Это лучший результат в НХЛ за 31 год

Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер, Джейк Маккейб, Бобби Макманн, Тайлер Бертуцци, Джон Таварес, а также дубль на счету Остона Мэттьюса. В нынешнем сезоне Остону удалось провести уже 16 матчей, в которых он забивал больше одного гола за игру. Это новый рекорд за один сезон среди действующих игроков лиги, а также для XXI века.

В прошлый раз провести 16 и более игр с 2+ шайбами удалось четырём игрокам в сезоне-1992/1993. Это были Александр Могильный (24), Марио Лемье, Павел Буре и Теэму Селянне (по 17). С тех пор никому в НХЛ не удавалось установить подобный результат.

Лучший результат в лиге за последние 35 лет принадлежит Бретту Халлу (26, 1990/1991). Могильный на этом временном интервале делит второе место с Лемье (24, 1988/1989). На четвёртом месте располагается Берни Николлс (19, 1988/1989), а дальше следует вышеуказанная группа игроков с 17 матчами, в которой также находится и Стив Айзерман (1988/1989).