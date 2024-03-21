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Овечкин: я болею за Мэттьюса, ему легко даются заброшенные шайбы

Овечкин: я болею за Мэттьюса, ему легко даются заброшенные шайбы
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил снайперские способности форварда «Торонто» Остона Мэттьюса. Американский нападающий оформил дубль в матче с «Кэпиталз» (7:3) и довёл количество своих голов в текущем сезоне до 57.

«Я болею за него. За ним интересно наблюдать, и фанатам это очень понравится, когда он доберётся до 70 шайб. Для него легко забивать голы. Для нас это сложно (улыбается), но мы пытаемся найти способ находить пустые ворота, играть на добивании и так далее», — цитирует Овечкина Sportsnet.

В нынешнем сезоне Остону удалось провести уже 16 матчей, в которых он забивал больше одного гола за игру. Это новый рекорд за один сезон среди действующих игроков лиги, а также для XXI века.

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