Карбери — о поражении от «Торонто»: сегодня у нас не нашлось ответа на Мэттьюса

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил поражение в матче с «Торонто» (3:7), в котором лучший снайпер лиги Остон Мэттьюс отметился дублем и тремя результативными передачами.

«Очевидно, что сегодня вечером у нас не нашлось ответа на Мэттьюса. Так что это проблема. Хотя по большей части я думаю, что мы сделали много хорошего, у нас просто были отдельные моменты, которые были нехарактерными для нашей команды и просто не должны были случиться в это время года в таких матчах», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Остону удалось провести уже 16 матчей, в которых он забивал больше одного гола за игру. Это новый рекорд за один сезон среди действующих игроков лиги, а также для XXI века.