Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карбери — о поражении от «Торонто»: сегодня у нас не нашлось ответа на Мэттьюса

Карбери — о поражении от «Торонто»: сегодня у нас не нашлось ответа на Мэттьюса
Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил поражение в матче с «Торонто» (3:7), в котором лучший снайпер лиги Остон Мэттьюс отметился дублем и тремя результативными передачами.

«Очевидно, что сегодня вечером у нас не нашлось ответа на Мэттьюса. Так что это проблема. Хотя по большей части я думаю, что мы сделали много хорошего, у нас просто были отдельные моменты, которые были нехарактерными для нашей команды и просто не должны были случиться в это время года в таких матчах», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Остону удалось провести уже 16 матчей, в которых он забивал больше одного гола за игру. Это новый рекорд за один сезон среди действующих игроков лиги, а также для XXI века.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Доми) – 00:16     0:2 Нюландер (Таварес, Нис) – 20:56     1:2 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 29:57 (pp)     1:3 Мэттьюс (Доми, Лильегрен) – 32:59     2:3 Макмайкл (Сандин, Мирошниченко) – 33:34     2:4 Маккейб (Доми, Мэттьюс) – 39:35     3:4 Овечкин (Строум) – 46:42     3:5 Макманн (Нюландер, Таварес) – 47:58     3:6 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 48:36     3:7 Таварес (Нюландер, Мэттьюс) – 56:02 (pp)    
Материалы по теме
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд, догнав ещё одну легенду НХЛ
Видео
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд, догнав ещё одну легенду НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android