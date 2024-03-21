Карбери — о поражении от «Торонто»: сегодня у нас не нашлось ответа на Мэттьюса
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил поражение в матче с «Торонто» (3:7), в котором лучший снайпер лиги Остон Мэттьюс отметился дублем и тремя результативными передачами.
«Очевидно, что сегодня вечером у нас не нашлось ответа на Мэттьюса. Так что это проблема. Хотя по большей части я думаю, что мы сделали много хорошего, у нас просто были отдельные моменты, которые были нехарактерными для нашей команды и просто не должны были случиться в это время года в таких матчах», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Остону удалось провести уже 16 матчей, в которых он забивал больше одного гола за игру. Это новый рекорд за один сезон среди действующих игроков лиги, а также для XXI века.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Доми) – 00:16 0:2 Нюландер (Таварес, Нис) – 20:56 1:2 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 29:57 (pp) 1:3 Мэттьюс (Доми, Лильегрен) – 32:59 2:3 Макмайкл (Сандин, Мирошниченко) – 33:34 2:4 Маккейб (Доми, Мэттьюс) – 39:35 3:4 Овечкин (Строум) – 46:42 3:5 Макманн (Нюландер, Таварес) – 47:58 3:6 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 48:36 3:7 Таварес (Нюландер, Мэттьюс) – 56:02 (pp)
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