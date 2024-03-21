Экс-игрок СКА: во второй игре с «Автомобилистом» была не команда, а отдельные игроки

Бывший защитник СКА, а ныне эксперт Валерий Покровский оценил поражение петербургского клуба во втором матче серии с «Автомобилистом» (1:3).

«Судя по всему, СКА просто не нашёл свою игру. «Автомобилист» играл в привычный для себя хоккей — с удержанием шайбы, хорошими контратаками. Везение тоже было на стороне «Автомобилиста» — все отскоки и подборы шайбы были за ними. СКА два периода просто простоял. Это была не команда, а отдельные игроки. СКА играл в непривычный для себя хоккей — обычно они играют единым кулаком, собранно, всей пятёркой возвращаются в оборону и массированно идут в атаку. Но сегодня была игра отдельных хоккеистов, и это не принесло никаких дивидендов. Только в третьем периоде были какие-то всплески. Буквально на семь-восемь минут СКА включил тот хоккей, который ему присущ, — с давлением и силовой борьбой. Удалось забить хороший гол.

Конечно, подвели удаления. Они вообще никогда не способствуют хорошей игре. Это подкосило команду и морально, и физически. СКА дал «Автомобилисту» возможность подержать шайбу, побольше побросать и нагрузить Серебрякова. Вкупе это повлияло на исход матча», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.