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Экс-игрок СКА: во второй игре с «Автомобилистом» была не команда, а отдельные игроки

Экс-игрок СКА: во второй игре с «Автомобилистом» была не команда, а отдельные игроки
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Бывший защитник СКА, а ныне эксперт Валерий Покровский оценил поражение петербургского клуба во втором матче серии с «Автомобилистом» (1:3).

«Судя по всему, СКА просто не нашёл свою игру. «Автомобилист» играл в привычный для себя хоккей — с удержанием шайбы, хорошими контратаками. Везение тоже было на стороне «Автомобилиста» — все отскоки и подборы шайбы были за ними. СКА два периода просто простоял. Это была не команда, а отдельные игроки. СКА играл в непривычный для себя хоккей — обычно они играют единым кулаком, собранно, всей пятёркой возвращаются в оборону и массированно идут в атаку. Но сегодня была игра отдельных хоккеистов, и это не принесло никаких дивидендов. Только в третьем периоде были какие-то всплески. Буквально на семь-восемь минут СКА включил тот хоккей, который ему присущ, — с давлением и силовой борьбой. Удалось забить хороший гол.

Конечно, подвели удаления. Они вообще никогда не способствуют хорошей игре. Это подкосило команду и морально, и физически. СКА дал «Автомобилисту» возможность подержать шайбу, побольше побросать и нагрузить Серебрякова. Вкупе это повлияло на исход матча», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Осипов) – 25:36 (4x5)     0:2 Да Коста (Валк) – 34:59 (5x4)     1:2 Глотов (Хайруллин, Сергеев) – 44:50 (5x5)     1:3 Хрипунов (Обидин) – 55:37 (5x5)    
Календарь плей-офф КХЛ
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