Канарейкин: для СКА 0-2 не приговор, но от третьего матча многое будет зависеть

Бывший главный тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин рассказал, что его удивила игра «Автомобилиста» в серии второго раунда плей-офф со СКА. Екатеринбургский клуб выиграл оба матча в Санкт-Петербурге и ведёт в серии со счётом 2-0.

«Автомобилист» удивил. Они побеждают СКА за счёт хорошей защитной линии. Самоотдача хороша, и эмоционально команда заряжена. Во всех линиях смотрятся целостно. Для СКА 0-2 не приговор, но от третьего матча многое будет зависеть. Надо отметить, что «Автомобилист» и «Трактор» в плей-офф Кубка Гагарина удивляют в хорошем смысле», – цитирует Канарейкина Metaratings.

Третий матч серии пройдёт сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге. Матч начнётся в 17:00 мск. Напомним, в серии не принимает участие капитан СКА Александр Никишин из-за травмы.