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Филатов: «Металлург» в целом переигрывает «Спартак», ему удобно играть в такой хоккей

Филатов: «Металлург» в целом переигрывает «Спартак», ему удобно играть в такой хоккей
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Бывший нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов считает, что «Спартак» ещё не потерял шансы в серии второго раунда с «Металлургом». Красно-белые проиграли оба стартовых матча серии, не забив при этом ни одного гола.

«Думаю, что «Металлург» в целом переигрывает «Спартак». Ему удобно играть в такой хоккей. Сказывается ещё и то, что «Магнитка» забила первой в каждом из матчей, а «Спартаку» нужно было отыгрываться. Кроме того, у команды есть уверенность. Например, в стартовом периоде первого матча «Спартак» был лучше, да и во второй встрече игра не шла в одни ворота.

«Спартак» создаёт огромное количество голевых моментов. Всё банально упирается в то, что он не может забить. Рано или поздно это должно прекратиться. Моменты у красно-белых есть, мастеровитые ребята присутствуют. Я не увидел в первых двух матчах серии с «Металлургом» игры в одни ворота», – цитирует Филатова «РБ Спорт».

«Спартак» является самой результативной командой прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. За 68 игр регулярки красно-белые забросили 233 шайбы. В серии первого раунда плей-офф с череповецкой «Северсталью» за пять матчей «Спартак» забил 21 гол.

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