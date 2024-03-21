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«Когда вы слишком много думаете, вы замедляетесь». Тренер «Коламбуса» — о Марченко

«Когда вы слишком много думаете, вы замедляетесь». Тренер «Коламбуса» — о Марченко
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан высказался об изменении в игре российского форварда клуба Кирилла Марченко.

«Когда вы слишком много думаете, вы замедляетесь. Это можно часто увидеть. Когда у парня возникают проблемы в атаке, они склонны немного переосмысливать игру вместо того, чтобы просто вернуться к основам. Марчи всё ещё молодой игрок в НХЛ, поэтому он учится, когда проходит через что-то иное, чем то, что он пережил в прошлом», — приводит слова Венсана The Columbus Dispatch.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Марченко провёл 65 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка. На данный момент «Коламбус» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков.

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