Главный тренер «Спартака» прокомментировал уверенную победу над «Металлургом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победу над «Металлургом» (5:2) в третьем матче серии Кубка Гагарина — 2024. Напомним, московский клуб уступает в противостоянии со счётом 1-2.

«С ребятами разговаривали, сказали, чего не хватает в завершении и в атаке. Всё это сегодня выполнили. Для нас этих голов достаточно, победа есть победа. Довольны тем, что увидели. Первый раунд Бурмистров пропустил, но сегодня его опыт нам помог. Первые 20 минут ему было тяжеловато войти в игру, но он молодец, справился, ребята тоже ему помогли. Сегодня у нас была команда», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Спартаком» и «Металлургом» состоится 23 марта в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.