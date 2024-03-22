Джонатан Куик повторил рекорд НХЛ по выигранным матчам среди вратарей, родившихся в США

Сегодня, 22 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершилась со счётом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал многоопытный голкипер Джонатан Куик, который сегодня отразил 24 броска и одержал 391-победу за карьеру в НХЛ.

Благодаря этому 38-летний вратарь повторил рекорд НХЛ по выигранным матчам среди вратарей, родившихся в США, который ранее единолично принадлежал завершившему игровую карьеру Райану Миллеру.

В нынешнем сезоне Куик принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате, в которых одержал 16 побед. Также на его счету два шат-аута. В среднем американец пропускает 2,44 шайбы за матч.

