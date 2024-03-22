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Все результаты игрового дня НХЛ 22 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 22 марта
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Сегодня, 22 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей, ещё одна встреча продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Дебраск (Фредерик, Бразо) – 08:04     1:1 Панарин (Шнайдер, Лафреньер) – 27:58     1:2 Панарин – 39:25     2:2 Бразо (Маршан, Боквист) – 43:17     2:3 Фокс (Густафссон, Зибанеджад) – 43:57     2:4 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 57:57     2:5 Панарин (Фокс) – 59:08    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Саад (Кайру, Кессел) – 11:54     0:2 Парэйко (Кайру, Саад) – 14:57     1:2 Кастелиц (Жозеф) – 24:34     1:3 Нейборс – 33:11     2:3 Кубалик (Пинто, Жиру) – 41:58 (pp)     2:4 Кайру (Торопченко, Бучневич) – 45:43     2:5 Нейборс – 58:32    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Фишер (Расмуссен, Зайдер) – 31:15     1:1 Райлли (Маклин, Сизикас) – 33:25     2:1 Копп (Фишер, Шьяро) – 36:00     3:1 Ларкин (Дебринкэт) – 38:08     4:1 Копп (Фишер, Расмуссен) – 45:12     5:1 Кейн (Дебринкэт, Гостисбер) – 46:22     5:2 Пажо (Пулок, Энгвалль) – 49:34 (pp)     5:3 Барзал (Пелеч, Ли) – 51:20     6:3 Ларкин (Рэймонд) – 56:15    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Мартинук (Нечас, Песке) – 23:56     1:1 Лотон (Фараби, Бринк) – 24:21     2:1 Чатфилд (Ахо, Орлов) – 30:43     2:2 Конечны (Фрост, Типпетт) – 50:16     3:2 Джарвис (Бёрнс) – 61:28    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хьюз (Хишир, Хьюз) – 29:00 (pp)     1:1 Элерс (Шайфли, Демело) – 36:47     2:1 Хишир (Майер, Хьюз) – 45:59 (pp)     3:1 Хьюз (Майер, Хьюз) – 51:52 (pp)     4:1 Майер (Хаула, Хишир) – 59:11    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нюквист (Форсберг, О'Райлли) – 17:47     0:2 Форсберг (Бэрри, Йози) – 27:32 (pp)     0:3 Форсберг (Нюквист, О'Райлли) – 54:19    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Петерка (Так, Томпсон) – 01:38     0:2 Олофссон (Байрэм, Роусек) – 16:34     1:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:55 (pp)     2:2 Экхольм (Макдэвид, Бушар) – 24:26     2:3 Петерка (Клифтон) – 36:56     3:3 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 39:12     4:3 Нурс (Стечер) – 44:38     5:3 Экхольм (Драйзайтль, Макдэвид) – 45:40     6:3 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 55:18     7:3 Маклауд (Браун) – 56:57     8:3 Браун (Кэррик, Сеси) – 59:51    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Задоров (Михеев, Линдхольм) – 15:38     2:0 Задоров (Михеев, Лафферти) – 19:33     3:0 Гарланд (Блюгерс) – 38:14     3:1 Слафковски (Кофилд) – 39:07     4:1 Оман (Майерс, Подколзин) – 51:44    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Киллорн (Линдстрём, Вааканайнен) – 23:10     2:0 Лисон (Майерс, Минтюков) – 29:34     3:0 Киллорн (Лисон, Целльвегер) – 38:26     4:0 Ватрано (Фаулер, Терри) – 50:31 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хедман, Кучеров) – 04:53     1:1 Эклунд (Макдональд) – 07:21     1:2 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 40:34 (pp)     1:3 Дюклер (Кучеров, Пойнт) – 46:50     1:4 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 54:02    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Айкел (Маршессо, Макнэбб) – 08:14     1:1 Шварц (Эванс, Бьёркстранд) – 53:29 (pp)     2:1 Колесар (Хауден, Руа) – 58:40     3:1 Айкел – 60:00    

Сейчас Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 97 очками после 71 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 96 очков за 70 матчей.

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