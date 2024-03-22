Все результаты игрового дня НХЛ 22 марта
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Сегодня, 22 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей, ещё одна встреча продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Дебраск (Фредерик, Бразо) – 08:04 1:1 Панарин (Шнайдер, Лафреньер) – 27:58 1:2 Панарин – 39:25 2:2 Бразо (Маршан, Боквист) – 43:17 2:3 Фокс (Густафссон, Зибанеджад) – 43:57 2:4 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 57:57 2:5 Панарин (Фокс) – 59:08
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Саад (Кайру, Кессел) – 11:54 0:2 Парэйко (Кайру, Саад) – 14:57 1:2 Кастелиц (Жозеф) – 24:34 1:3 Нейборс – 33:11 2:3 Кубалик (Пинто, Жиру) – 41:58 (pp) 2:4 Кайру (Торопченко, Бучневич) – 45:43 2:5 Нейборс – 58:32
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Фишер (Расмуссен, Зайдер) – 31:15 1:1 Райлли (Маклин, Сизикас) – 33:25 2:1 Копп (Фишер, Шьяро) – 36:00 3:1 Ларкин (Дебринкэт) – 38:08 4:1 Копп (Фишер, Расмуссен) – 45:12 5:1 Кейн (Дебринкэт, Гостисбер) – 46:22 5:2 Пажо (Пулок, Энгвалль) – 49:34 (pp) 5:3 Барзал (Пелеч, Ли) – 51:20 6:3 Ларкин (Рэймонд) – 56:15
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Мартинук (Нечас, Песке) – 23:56 1:1 Лотон (Фараби, Бринк) – 24:21 2:1 Чатфилд (Ахо, Орлов) – 30:43 2:2 Конечны (Фрост, Типпетт) – 50:16 3:2 Джарвис (Бёрнс) – 61:28
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хьюз (Хишир, Хьюз) – 29:00 (pp) 1:1 Элерс (Шайфли, Демело) – 36:47 2:1 Хишир (Майер, Хьюз) – 45:59 (pp) 3:1 Хьюз (Майер, Хьюз) – 51:52 (pp) 4:1 Майер (Хаула, Хишир) – 59:11
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нюквист (Форсберг, О'Райлли) – 17:47 0:2 Форсберг (Бэрри, Йози) – 27:32 (pp) 0:3 Форсберг (Нюквист, О'Райлли) – 54:19
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Петерка (Так, Томпсон) – 01:38 0:2 Олофссон (Байрэм, Роусек) – 16:34 1:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:55 (pp) 2:2 Экхольм (Макдэвид, Бушар) – 24:26 2:3 Петерка (Клифтон) – 36:56 3:3 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 39:12 4:3 Нурс (Стечер) – 44:38 5:3 Экхольм (Драйзайтль, Макдэвид) – 45:40 6:3 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 55:18 7:3 Маклауд (Браун) – 56:57 8:3 Браун (Кэррик, Сеси) – 59:51
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Задоров (Михеев, Линдхольм) – 15:38 2:0 Задоров (Михеев, Лафферти) – 19:33 3:0 Гарланд (Блюгерс) – 38:14 3:1 Слафковски (Кофилд) – 39:07 4:1 Оман (Майерс, Подколзин) – 51:44
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Киллорн (Линдстрём, Вааканайнен) – 23:10 2:0 Лисон (Майерс, Минтюков) – 29:34 3:0 Киллорн (Лисон, Целльвегер) – 38:26 4:0 Ватрано (Фаулер, Терри) – 50:31 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хедман, Кучеров) – 04:53 1:1 Эклунд (Макдональд) – 07:21 1:2 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 40:34 (pp) 1:3 Дюклер (Кучеров, Пойнт) – 46:50 1:4 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 54:02
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Айкел (Маршессо, Макнэбб) – 08:14 1:1 Шварц (Эванс, Бьёркстранд) – 53:29 (pp) 2:1 Колесар (Хауден, Руа) – 58:40 3:1 Айкел – 60:00
Сейчас Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 97 очками после 71 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 96 очков за 70 матчей.
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