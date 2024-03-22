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Только у одного действующего игрока матчей с 4+ ассистами в сезоне больше, чем у Кучерова

Только у одного действующего игрока матчей с 4+ ассистами в сезоне больше, чем у Кучерова
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров провёл свой четвёртый матч в сезоне, в котором отдал четыре передачи и более. Только капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид из действующих игроков имеет в своём активе таких матчей больше — пять (все — в нынешнем сезоне).

За последние 30 лет в НХЛ больше встреч с четырьмя и более ассистами имеет только Марио Лемье (семь игр в сезоне-1995/1996).

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