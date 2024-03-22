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Агент Панарина отреагировал на хет-трик игрока за «Рейнджерс» в матче НХЛ

Агент Панарина отреагировал на хет-трик игрока за «Рейнджерс» в матче НХЛ
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Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы Артемия Панарина в КХЛ, отреагировал на хет-трик игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче с «Бостон Брюинз» (5:2).

«Я не удивлён хет-триком и результативностью Артемия, но, скажем так, для меня это очень приятная новость. Я только рад тому, что происходит с Панариным и как он играет и развивается в «Рейнджерс». Конечно, сказывается и семейный фактор, семья для хоккеиста важна. Когда у тебя внутри всё хорошо, то и на льду всё классно получается», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Форвард набрал 97 очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, что является его личным бомбардирским рекордом. В сезоне-2021/2022 Артемий набрал 96 очков в 75 матчах. В сезоне-2019/2020 он отметился 95 очками в 69 встречах.

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