Валиуллин рассказал о переговорах с игроками «Ак Барса» на истекающих контрактах

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о переговорах с игроками казанского клуба на истекающих контрактах.

«С кем из уходящих игроков достигнута договорённость? Потенциальные разговоры идут, но многие игроки ждут, когда будет новый тренер. Предварительные договорённости есть. Если будет какая-то определённость, то будем объявлять. Не хотим, чтобы многие игроки, которые нас интересуют, выходили на рынок», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

Ранее Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса».