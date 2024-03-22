Валиуллин: надеялись на Жафярова летом. Без ошибок при подписаниях не бывает

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об игре нападающего Дамира Жафярова, который впоследствии был обменян в «Авангард».

«Почему потерялся Барбер? В плей-офф играли сильнейшие, тренерский состав определял. Без ошибок при подписаниях не бывает. Надеялись на того же Жафярова летом, других ребят. У всех есть определённый уровень, понимаем это», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В результате трёхстороннего обмена в Омск напрямую из «Ак Барса» отправился форвард казанцев Дамир Жафяров. Из «Авангарда» в «Металлург» перешёл нападающий Игорь Гераськин, а из «Магнитки» в Казань – нападающий Семён Кошелев.

За «Ак Барс» Жафяров провёл 16 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.