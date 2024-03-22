Валиуллин рассказал о судьбе тренерского штаба «Ак Барса»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о судьбе тренерского штаба казанского клуба.

«Судьба тренерского штаба? Пока никто не покидает клуб, у всех контракты до 30 апреля. Никакой ясности нет, все в обойме. Понимание будет, когда определимся с главным тренером», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, сегодня, 22 марта, Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет пост главного тренера «Ак Барса» после завершения срока действия нынешнего контракта (30.04.2024). Казанский клуб завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее Валиуллин ответил на вопрос, когда может произойти назначение нового главного тренера казанской команды.