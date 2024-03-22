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Генеральный менеджер «Ак Барса» ответил на вопрос, с кем клуб планирует расстаться

Генеральный менеджер «Ак Барса» ответил на вопрос, с кем клуб планирует расстаться
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос, с кем из хоккеистов клуб планирует расстаться в ближайшее время.

«С кем планируем расстаться? Наверное, некорректно так говорить за полтора месяца до окончания контрактов. Представители игроков знают. Клубы тоже каждое слово читают. Это тоже определённые хитрости. Фамилии называть не буду, но многих игроков на истекающих контрактах постараемся сохранить. Дыняк? Контракт был подписан в январе, это продление. Если бы он был подписан в декабре, это было бы официально, а так это будет продление после 30 апреля», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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