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Валиуллин рассказал, будет ли «Ак Барс» усиливать вратарскую линию

Валиуллин рассказал, будет ли «Ак Барс» усиливать вратарскую линию
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос, будет ли казанский клуб усиливать вратарскую линию.

«Есть ли планы усиливать вратарскую линию? У нас есть Амир [Мифтахов]. Он должен играть, ему уже 24 года. Рассчитываем на него. Из-за повреждения руки пропустил часть сезона, но, где выходил, играл стабильно. Будем договариваться с «Торонто» по Ахтямову, чтобы остался на год. Сам Артур изъявляет желание. Искать новых лиц нет в планах», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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