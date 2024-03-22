Валиуллин рассказал, будет ли «Ак Барс» усиливать вратарскую линию

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос, будет ли казанский клуб усиливать вратарскую линию.

«Есть ли планы усиливать вратарскую линию? У нас есть Амир [Мифтахов]. Он должен играть, ему уже 24 года. Рассчитываем на него. Из-за повреждения руки пропустил часть сезона, но, где выходил, играл стабильно. Будем договариваться с «Торонто» по Ахтямову, чтобы остался на год. Сам Артур изъявляет желание. Искать новых лиц нет в планах», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.