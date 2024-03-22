Двукратный чемпион мира высказался об утопичности атакующего хоккея

Двукратный чемпион мира, бывший защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин рассказал об отрицательных сторонах атакующего стиля игры.

«Если взять «Салават Юлаев» 2011 года, у нас там такие имена были, как говорится, нафиг никого не пошлёшь. Мы выиграли за счёт того, что правильно в обороне сыграли. До этого два года пытались играть в атакующий хоккей, нас «Ак Барс» переигрывал, и всё. И мы заканчивали сезон раньше времени», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в сезоне-2010/2011 «Салават Юлаев» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале мытищинский «Атлант» со счётом 4-1. За год до этого уфимский клуб уступил в финале конференций казанскому «Ак Барсу».