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Московское «Динамо» заменило вратаря после трёх пропущенных шайб в матче с «Трактором»

Московское «Динамо» заменило вратаря после трёх пропущенных шайб в матче с «Трактором»
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В данный момент в Челябинске на «Арене-Трактор» проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и московским «Динамо». После первого периода счёт 4:1 в пользу хозяев льда.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
4 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 08:25 (5x4)     1:1 Робинсон (Карпухин, Котляревский) – 10:55 (5x5)     2:1 Юртайкин (Ткачёв) – 12:57 (5x5)     3:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 16:53 (5x4)     4:1 Родевальд (Яруллин) – 19:11 (5x4)     4:2 Уил (Гусев, Менелл) – 25:02 (5x4)    

На 17-й минуте матча «Трактор» реализовал большинство и забросил третью шайбу в ворота московского клуба. После этого главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов принял решение заменить голкипера Максима Моторыгина на Илью Коновалова.

Однако это не помогло «Динамо» вернуться в игру, и через две минуты после своего выхода Коновалов пропустил четвёртый гол для своей команды.

Напомним, уральцы ведут в серии 3-0 и могут выйти в полуфинал в случае победы в сегодняшнем матче.

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