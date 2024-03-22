Московское «Динамо» заменило вратаря после трёх пропущенных шайб в матче с «Трактором»

В данный момент в Челябинске на «Арене-Трактор» проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и московским «Динамо». После первого периода счёт 4:1 в пользу хозяев льда.

На 17-й минуте матча «Трактор» реализовал большинство и забросил третью шайбу в ворота московского клуба. После этого главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов принял решение заменить голкипера Максима Моторыгина на Илью Коновалова.

Однако это не помогло «Динамо» вернуться в игру, и через две минуты после своего выхода Коновалов пропустил четвёртый гол для своей команды.

Напомним, уральцы ведут в серии 3-0 и могут выйти в полуфинал в случае победы в сегодняшнем матче.