Московское «Динамо» заменило вратаря после трёх пропущенных шайб в матче с «Трактором»
Поделиться
В данный момент в Челябинске на «Арене-Трактор» проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и московским «Динамо». После первого периода счёт 4:1 в пользу хозяев льда.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
4 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 08:25 (5x4) 1:1 Робинсон (Карпухин, Котляревский) – 10:55 (5x5) 2:1 Юртайкин (Ткачёв) – 12:57 (5x5) 3:1 Бурдасов (Дер-Аргучинцев) – 16:53 (5x4) 4:1 Родевальд (Яруллин) – 19:11 (5x4) 4:2 Уил (Гусев, Менелл) – 25:02 (5x4)
На 17-й минуте матча «Трактор» реализовал большинство и забросил третью шайбу в ворота московского клуба. После этого главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов принял решение заменить голкипера Максима Моторыгина на Илью Коновалова.
Однако это не помогло «Динамо» вернуться в игру, и через две минуты после своего выхода Коновалов пропустил четвёртый гол для своей команды.
Напомним, уральцы ведут в серии 3-0 и могут выйти в полуфинал в случае победы в сегодняшнем матче.
Комментарии
- 22 марта 2024
-
18:45
-
18:16
-
17:49
-
17:44
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:43
-
16:29
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:33
-
14:28
-
14:26
-
14:23
-
14:20
-
14:18
-
14:17
-
14:14
-
14:12
-
14:09
-
14:05
-
14:01
-
13:59
-
13:56
-
13:52