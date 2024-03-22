Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Чудовищная трагедия. Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного теракта в Крокус Сити Холле. Все наши мысли с тобой, Москва» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».