Заварухин рассказал, какие указания дал «Трактору» в раздевалке после второго периода

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин рассказал, как настраивал команду в раздевалке во втором перерыве матча четвертьфинальной серии с «Динамо», который его команда выиграла со счётом 5:4.

«Что сказал во втором перерыве? Указание у нас только одно – играть в хоккей. Соперник добавил. Сказали ребятам, что необходимо играть больше в зоне атаки и держать шайбу. Конечно, пропустили от соперника «рабочие» голы. Они лезли туда и «с мясом» забивали. Самое главное – мы выстояли», – приводит слова Заварухина пресс-служба клуба.

Сегодня, 22 марта, в Челябинске «Трактор» завершил серию второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 4-0. Уральцы пятый раз в истории клуба вышли в полуфинал Кубка Гагарина.