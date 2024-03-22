И. о. главного тренера «Авангарда»: едем в Омск, чтобы вернуть серию в Ярославль

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что команда настроена вернуться в Ярославль, чтобы выиграть четвертьфинальную серию с «Локомотивом».

«Мы уверены во всех наших игроках, так что едем в Омск, чтобы вернуть серию в Ярославль. Психология? Конечно, очень эмоциональные были два дня перед третьей игрой, много эмоций выплеснули. Старались дать ребятам больше времени отдохнуть, больше позитива, не нагнетать обстановку. Сегодня к игре уже всё звенело, и мне кажется, что начало сегодняшней игры показало, что они были готовы.

Если честно, не хотел бы много о себе говорить. Я себя чувствую комфортно и получаю удовольствие. Конечно, от такого результата его меньше, но всегда есть победы и поражения, в эмоциях нельзя слишком высоко забираться и слишком низко падать», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сегодня в Ярославле «Авангард» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 и теперь уступает в серии 1-3.