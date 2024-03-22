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Никитин: не так важно, кто будет играть в составе, по сравнению с тем, что происходит

Никитин: не так важно, кто будет играть в составе, по сравнению с тем, что происходит
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу (3:1) своей команды в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Авангардом».

«Тяжёлая победа, готовимся дальше. Мы не забиваем себе сейчас голову составом на следующий матч. Все ребята достойны места в составе, главное, чтобы все были живы и здоровы. Не так важно, кто будет играть в следующем матче по сравнению с тем, что происходит. Мы должны объединиться вокруг этого», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После сегодняшней победы «Локомотив» увеличил отрыв в серии — 3-1. Следующий матч состоится в Омске.

Напомним, победитель этой пары сыграет с челябинским «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина.

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