СКА объявил о закрытии фан-зоны 23 марта в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Хоккейный клуб СКА выразил соболезнования в связи с происходящими событиями в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и заявил о закрытии фан-зоны на «СКА Арене» на матч с «Автомобилистом» 23 марта.

«Ужасные новости из Москвы приходят этим вечером. В столичном «Крокус Сити Холле» был совершён теракт, в результате которого пострадали и погибли люди.

Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия…

В связи с произошедшим фан-зона 23 марта на «СКА Арене» отменена. Берегите себя и будьте осторожны», — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Сегодняшним вечером, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене всех массовых мероприятий в Москве в предстоящие выходные.