Рашевский – о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: если «Трактор» выиграл, значит был сильнее

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал поражение своей команды в серии второго раунда Кубка Гагарина с челябинским «Трактором».

«Два домашних поражения выбили из колеи? Нет. Скорее, им больше сопутствовала удача. Мы приехали сюда заряженными. Но опять же – было много курьёзных голов, которые залетали у «Трактора», а у нас – нет. Это спорт, и, если они выиграли, значит они были сильнее.

Почему была такая разница по блокированным броскам не в нашу пользу? У нас и бросков было больше, соответственно, они больше блокировали. Но я думаю, что мы сделаем выводы и будем работать в будущем над этим компонентом», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Московское «Динамо» проиграло серию со счётом 0-4 и завершило сезон-2023/2024.