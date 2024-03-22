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Рашевский – о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: если «Трактор» выиграл, значит был сильнее

Рашевский – о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: если «Трактор» выиграл, значит был сильнее
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал поражение своей команды в серии второго раунда Кубка Гагарина с челябинским «Трактором».

«Два домашних поражения выбили из колеи? Нет. Скорее, им больше сопутствовала удача. Мы приехали сюда заряженными. Но опять же – было много курьёзных голов, которые залетали у «Трактора», а у нас – нет. Это спорт, и, если они выиграли, значит они были сильнее.
Почему была такая разница по блокированным броскам не в нашу пользу? У нас и бросков было больше, соответственно, они больше блокировали. Но я думаю, что мы сделаем выводы и будем работать в будущем над этим компонентом», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Московское «Динамо» проиграло серию со счётом 0-4 и завершило сезон-2023/2024.

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