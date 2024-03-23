Рашевский — о будущем московского «Динамо»: нужно успокоиться и думать, что делать дальше

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился своим взглядом на будущее клуба после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Моё самое обидное поражение в плей-офф КХЛ? Мы в похожем стиле проиграли и ЦСКА – 0-4. Там была другая ситуация, чем сейчас? Если честно, то не знаю. Сейчас нужно немного успокоиться. Убрать эмоции. И думать, что делать дальше», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Бело-голубые проиграли челябинскому «Трактору» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счётом 0-4 и выбыли из борьбы за главный трофей лиги.

Московское «Динамо» не может пройти дальше второго раунда плей-офф КХЛ уже 11 лет подряд.