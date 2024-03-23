Лидер московского «Динамо» поставил себе оценку за игру в сезоне и плей-офф КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил свою игру в регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/2024.

«Четыре за сезон. Тройка за плей-офф», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В регулярном чемпионате текущего сезона КХЛ Рашевский сыграл 67 матчей и набрал 43 (24+19) очка. В плей-офф КХЛ нападающий провёл 10 игр, заработав 7 (5+2) результативных баллов.

Московское «Динамо» стало победителем регулярки в сезоне-2023/2024, но выбыло из борьбы за Кубок Гагарина на этапе четвертьфиналов, проиграв 0-4 в серии челябинскому «Трактору». Впервые в истории лиги обладатель Кубка Континента не смог одержать ни единой победы в серии плей-офф КХЛ.