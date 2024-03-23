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КХЛ выразила соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала заявление, в котором выразила соболезнования в связи с происходящими событиями в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Информация о матчах КХЛ, МХЛ, ЖХЛ будет опубликована дополнительно», — написала пресс-служба в телеграм-канале лиги.

Сегодня, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. На момент написания новости в подмосковном комплексе продолжается пожар. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене всех массовых мероприятий в Москве в предстоящие выходные.