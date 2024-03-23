Форвард «Вашингтона» Лапьер — о Кузнецове: он был великолепен каждый раз

22-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Хендрикс Лапьер высказался о российском форварде «Каролины Харрикейнз» Евгении Кузнецове в преддверии очной встречи между командами.

«Кузи пережил здесь много прекрасных моментов… Это будет нечто особенное. Похоже, в Каролине у него всё хорошо. Мы все за него рады.

Я пытался посмотреть на то, что он делает, особенно на его атакующую игру. Что делает его таким крутым и таким умным в обращении с шайбой? Он был великолепен каждый раз, когда у меня возникали вопросы», — приводит слова Лапьера The Hockey News.

Напомним, Кузнецов отправился в «Харрикейнз» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». В результате обмена «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.