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Овечкин вплотную приблизился к Фёдорову в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» в упорной борьбе добился победы над «Каролиной Харрикейнз» (7:6 Б).

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, на счету Овечкина по итогам этого матча стало 695 передач за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вплотную приблизился к Сергею Фёдорову (696), занимающему 63-е место в истории лиги.

Лидером всех времён по числу результативных передач в истории НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки (1963).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 56 (24+32) очка в 65 матчах.

«Вашингтон» набрал 77 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.