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Овечкин вплотную приблизился к Фёдорову в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к Фёдорову в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» в упорной борьбе добился победы над «Каролиной Харрикейнз» (7:6 Б).

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, на счету Овечкина по итогам этого матча стало 695 передач за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вплотную приблизился к Сергею Фёдорову (696), занимающему 63-е место в истории лиги.

Лидером всех времён по числу результативных передач в истории НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки (1963).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 56 (24+32) очка в 65 матчах.

«Вашингтон» набрал 77 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53     1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp)     1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12     2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp)     3:2 Милано (Строум) – 34:40     3:3 Ахо (Гюнцель, Джарвис) – 35:23     3:4 Шей (Нечас) – 39:54     4:4 Карлсон (Лапьер, Овечкин) – 43:45 (pp)     5:4 Милано (Сандин, Строум) – 48:19     5:5 Джарвис (Гюнцель, Свечников) – 49:35 (pp)     6:5 Макмайкл (ван Римсдайк, Мирошниченко) – 53:53     6:6 Ахо (Нечас, Бёрнс) – 57:39     7:6 Строум – 65:00    
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