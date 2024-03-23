Овечкин вплотную приблизился к Фёдорову в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» в упорной борьбе добился победы над «Каролиной Харрикейнз» (7:6 Б).
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
Таким образом, на счету Овечкина по итогам этого матча стало 695 передач за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вплотную приблизился к Сергею Фёдорову (696), занимающему 63-е место в истории лиги.
Лидером всех времён по числу результативных передач в истории НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки (1963).
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 56 (24+32) очка в 65 матчах.
«Вашингтон» набрал 77 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.
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