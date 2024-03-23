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«Это был странный матч». Главный тренер «Каролины» — о поражении от «Вашингтона»

«Это был странный матч». Главный тренер «Каролины» — о поражении от «Вашингтона»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (6:7 Б).

«Это был странный матч. Казалось, что каждый малейший отскок был против нас сегодня. Такие игры иногда бывают. Два гола были отменены, несколько странных моментов возле ворота… Отскоки действительно были не в нашу пользу. Мы закончили матч с двумя попытками в большинстве, в то время как у них было пять. У нас не было инстинкта убийцы сегодня, и это определило разницу. Странная игра для нас, но каждый раз, когда что-то шло не так, у нас получалось выбраться из этой ситуации. Я отдаю парням должное за это», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины».

«Харрикейнз» имеют 95 очков и идут на втором месте в таблице Столичного дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53     1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp)     1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12     2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp)     3:2 Милано (Строум) – 34:40     3:3 Ахо (Гюнцель) – 35:23     3:4 Шей (Нечас) – 39:54     4:4 Карлсон (Лапьер, Овечкин) – 43:45 (pp)     5:4 Милано (Сандин, Строум) – 48:19     5:5 Джарвис (Гюнцель, Свечников) – 49:35 (pp)     6:5 Макмайкл (ван Римсдайк, Мирошниченко) – 53:53     6:6 Ахо (Нечас, Бёрнс) – 57:39     7:6 Строум – 65:00    
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