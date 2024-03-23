«Это был странный матч». Главный тренер «Каролины» — о поражении от «Вашингтона»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Вашингтон Кэпиталз» (6:7 Б).

«Это был странный матч. Казалось, что каждый малейший отскок был против нас сегодня. Такие игры иногда бывают. Два гола были отменены, несколько странных моментов возле ворота… Отскоки действительно были не в нашу пользу. Мы закончили матч с двумя попытками в большинстве, в то время как у них было пять. У нас не было инстинкта убийцы сегодня, и это определило разницу. Странная игра для нас, но каждый раз, когда что-то шло не так, у нас получалось выбраться из этой ситуации. Я отдаю парням должное за это», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины».

«Харрикейнз» имеют 95 очков и идут на втором месте в таблице Столичного дивизиона.