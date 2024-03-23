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«Сиэтл» потерпел седьмое поражение подряд, уступив в гостях «Аризоне»

«Сиэтл» потерпел седьмое поражение подряд, уступив в гостях «Аризоне»
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В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Сиэтл Кракен» (2:1 ОТ).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 1
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Эванс (Макканн, Шварц) – 47:40     1:1 Келлер (Бьюгстад, Шмальц) – 58:52     2:1 Гюнтер (Кули) – 64:12    

Шайбами в составе победителей отметились Клейтон Келлер и Дилан Гюнтер (решающая в овертайме).

У гостей единственный гол на счету Райкера Эванса.

Отметим, что «Койотс» сравняли счёт за минуту и восемь секунд до конца третьего периода. Решающий же гол хозяева забили за 49 секунд до окончания овертайма, благодаря чему не дали «Сиэтлу» прервать шестиматчевую серию поражений.

«Аризона» набрала 63 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

«Кракен» имеют 69 очков и идут шестыми в Тихоокеанском дивизионе.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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