«Сиэтл» потерпел седьмое поражение подряд, уступив в гостях «Аризоне»

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В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Сиэтл Кракен» (2:1 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Клейтон Келлер и Дилан Гюнтер (решающая в овертайме).

У гостей единственный гол на счету Райкера Эванса.

Отметим, что «Койотс» сравняли счёт за минуту и восемь секунд до конца третьего периода. Решающий же гол хозяева забили за 49 секунд до окончания овертайма, благодаря чему не дали «Сиэтлу» прервать шестиматчевую серию поражений.

«Аризона» набрала 63 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

«Кракен» имеют 69 очков и идут шестыми в Тихоокеанском дивизионе.

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