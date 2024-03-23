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Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по очкам, включая плей-офф, среди вингеров

Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по очкам, включая плей-офф, среди вингеров
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).

Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился российский нападающий и капитан Александр Овечкин, также записавший в свой актив результативную передачу.

Как сообщает аккаунт StatsCentre в социальной сети Х (ранее Twitter), Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по очкам в регулярке и плей-офф среди крайних нападающих. Теперь в активе Александра 1682 результативных балла. На второй строчке — Горди Хоу (2010), рекордсмен — Яромир Ягр (2122).

Благодаря голу в сегодняшнем матче Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории до 48 шайб.

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