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Кузнецов не смог реализовать буллит в матче с «Вашингтоном»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).

В серии буллитов российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов не смог реализовать свою попытку.

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Напомним, данная встреча была первой для Кузнецова с момента обмена из стана «столичных» в начале марта 2024 года.

В сегодняшнем матче Кузнецов не отметился результативными действиями. Всего на счету 31-летнего российского форварда девять матчей за новый клуб, в которых он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Ранее Кузнецов поделился эмоциями от первого возвращения на арену «Вашингтона» после своего обмена из «Кэпиталз» в стан «ураганов».