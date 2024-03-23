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Бывший главный тренер сборной России оценил шансы СКА перевернуть серию с «Автомобилистом»

Бывший главный тренер сборной России оценил шансы СКА перевернуть серию с «Автомобилистом»
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Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев оценил шансы СКА перевернуть серию Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом» (0-3).

«Есть у СКА шансы перевернуть серию? Шансы всегда есть. СКА уже попадал в такую ситуацию в 2015 году в серии с ЦСКА. Но дело в том, что здесь вопрос не в морально-волевых или физических качествах у игроков, а в той манере игры, которую ни предпочтут для себя. Ту игру, которую они демонстрировали на протяжении трёх матчей, с ней «Автомобилист» справился, и справился достаточно успешно. Если СКА сможет что-нибудь предложить сопернику, какую-нибудь другую технико-тактическую систему, тогда можно посмотреть результат и то, как команда будет дальше смотреться.

В принципе, шансы всегда есть. СКА — это не так команда, которая сразу опустит руки. Достаточно ли тренерский штаб санкт-петербуржцев адаптивен, чтобы придумать «противоядие» против «Автомобилиста»? Это мне надо под корочку залезть ко всем тренерам, которые стоят на лавочке, и тогда дать вам результат. Практика покажет, смогут они или не смогут», — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
23 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
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